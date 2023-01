Aliados de Bolsonaro temem depoimento comprometedor de Anderson Torres, diz site

A descoberta da minuta de um documento inconstitucional que pediria uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na casa de Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), teria causado preocupação não só nele, mas também no núcleo próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo o comentarista Gerson Camarotti apurou. As informações são do G1.

"A percepção é de que Torres teve uma participação muito grande no que aconteceu no domingo", diz Camarotti. Segundo ele, os políticos próximos a Bolsonaro temem uma possível delação de Torres, que já teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes por omissão e conivência com os atos terroristas de depredação dos Três Poderes no último domingo (8).

"Até quando Anderson Torres vai matar no peito essa situação toda sozinho? Há desconfiança dessa capacidade de resistência do Anderson Torres", explica o analista político. "E fica a segunda pergunta: quem passou para ele? Quando ele faz isso, ele também manda um recado: não vou aceitar ficar sozinho nessa. Então há de fato um temor para o que pode acontecer com a ordem de prisão e nas próximas semanas com relação a quem Anderson Torres pode acabar incriminando com essa situação toda", argumenta.