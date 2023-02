Alexandre de Moraes manda Polícia Federal ouvir Valdemar em até 5 dias sobre minuta do golpe

A Polícia Federal tem cinco dias para tomar o depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto (PL), sobre propostas golpistas. A determinação desta terça-feira (31) é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do G1 nacional e Agência Estado.

"Em recente entrevista a veículos jornalísticos, o Sr.Valdemar Costa Neto, presidente do partido político PL, disse que chegou a receber várias propostas, documentos que supostamente poderiam questionar/alterar no TSE o resultado eleitoral e que teve o cuidado de triturar tais documentos", justificou o delegado Raphael Soares Astini.

De acordo com o ministro, as declarações de Valdemar "devem ser esclarecidas no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito à adesão, por terceiras pessoas, de eventual intenção golpista". Moraes também destacou que os possíveis crimes sendo investigados incluem golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.