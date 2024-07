Veja o calendário das convenções partidárias em Belém e Ananindeua

Está oficialmente aberto o período que definirá quem irá concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano. Em Belém e Ananindeua, respectivamente, os dois maiores colégios eleitorais do Pará, praticamente todos os partidos que anunciam pré-candidaturas à prefeitura já têm data marcada para a realização das suas convenções partidárias. O período, que teve início neste sábado (20), vai até até 5 de agosto.

Em Belém, por ordem cronológica, a primeira convenção será a do Partido Liberal (PL), já nesta quarta-feira, 24 de julho. A convenção ocorrerá na Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica, o ‘Casota’, no bairro da Sacramenta, às 17h. O momento oficializará o nome do deputado federal Éder Mauro como candidato do PL na disputa pela Prefeitura de Belém. Na ocasião, também será anunciado quem será o vice de Éder na chapa pura.

Na terça-feira, 30 de julho, é a vez do Partido Novo realizar convenção. O evento está marcado para as 19h, no auditório do Centro de Evangelização de Fátima (CEFAT). Na ocasião, será oficializada a candidatura de Italo Abati à Prefeitura de Belém, além da apresentação dos candidatos ao cargo de vereador. O Novo também entra na disputa eleitoral com chapa pura. Quem irá compor a chapa com Ítalo é o também professor (e arquiteto) Acilon Batista.

A convenção do Republicanos acontece dia 1º de agosto, às 18h, no Espaço Náutico Marine Club, na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá. O evento oficializa Thiago Araújo como candidato a prefeito de Belém. O nome do vice na chapa ainda não está definido e será anunciado na ocasião. A coligação abarca Agir, Democracia Cristã, Partido da Mulher Brasileira e Avante.

Agenda se intensifica nos últimos dias

Nos últimos dias do prazo, como de costume, a agenda de convenções se intensifica na capital. Na sexta, 2 de agosto, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializa a candidatura de Wellingta Macedo. O evento ocorre na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, no bairro de São Brás, às 18h. O PSTU oficializa Airton Moraes para vice-prefeito e dois candidatos a vereador: Seu Alex, operário da construção civil, e Socorro Gomes, professora aposentada.

No sábado, 3 de agosto, ocorrem quatro convenções em Belém. O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), às 16h, no Marine Club, bairro do Guamá, oficializa a candidatura do atual prefeito Edmilson Rodrigues à reeleição e anuncia o nome do vice na chapa. O evento também confirmará a chapa de vereadores da coligação, que engloba o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido Verde (PV), a Rede Sustentabilidade (Rede) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

No mesmo dia e horário, o Podemos realizará sua convenção na sede do Casota. O comunicador Jefferson Lima será confirmado como candidato à prefeitura de Belém, juntamente com os candidatos a vereadores. A Unidade Popular (UP) também oficializa Raquel Brício como candidata à Prefeitura de Belém no dia 3, conforme anunciado por sua assessoria. O local e o horário, contudo, ainda não haviam sido confirmados até o fechamento desta matéria.

Às 18h, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, o Movimento Democráitco Brasileiro (MDB) e outros oitos partidos formalizam a candidatura de Igor Normando à Prefeitura de Belém. O nome do vice também será anunciado pela federação que engloba o União Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Cidadania, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Partido Renovação Democrática (PRD), Partido da Mobilização Nacional (PMN), Progressistas e o Partido Social Democrático (PSD).

A data para oficializar a candidatura à Prefeitura de Belém de Everaldo Eguchi, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), não havia sido definida até a manhã de sexta-feira (19) conforme apurado com a assessoria do candidato. O PRTB pretende lançar chapa pura e Fernando Bruno Barbosa também deve ser oficializado como vice, conforme anunciado no lançamento da pré-candidatura da chapa.

Veja o calendário de Belém:

Éder Mauro (PL): 24 de julho, às 17h, na sede do Casota

Italo Abati (NOVO): 30 de julho, às 19h, no auditório do CEFAT

Thiago Araujo (Republicanos): 1º de agosto, às 18h, no Marine Club

Wellingta Macedo (PSTU): 2 de agosto, às 18h, no STICMB/PA

Edmilson Rodrigues (PSOL): 3 de agosto, às 16h, no Marine Club

Jefferson Lima (PODE): 3 de agosto, às 16h, no Casota

Igor Normando (MDB): 3 de agosto, às 18h, no Mangueirinho

Raquel Brício (UP): 3 de agosto, local e horário ainda não confirmados*

Everaldo Eguchi (PRTB): Não definido*

*Conforme apuração até as 14h de sexta (19/7)

Convenções oficializam 5 candidatos a prefeito em Ananindeua

Os partidos de Ananindeua também estão se mobilizando para as convenções. Os únicos que informaram data, local e hora das convenções, por meio das assessorias, foram os pré-candidatos Daniel Santos, atual prefeito, que utiliza a alcunha Dr. Daniel, e que concorrerá à reeleição pelo PSB, e Antônio Leocádio dos Santos, deputado federal, conhecido como Antônio Doido, pelo MDB. A convenção de Daniel Santos coincide com a abertura do período, neste sábado, 20 de julho, às 18h, na Câmara Municipal de Ananindeua.

No dia 2 de agosto, o PSOL confirmará Thiago Bessa como candidato à Prefeitura de Ananindeua, mas o local e horário ainda não foram definidos. No dia 3, o MDB oficializa Antônio Doido às 19h na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). No mesmo dia, o PT também realiza sua convenção para confirmar Miro Sanova, com local e horário ainda não divulgados. A última convenção confirmada é do PDT, no dia 4 de agosto, para ratificar a candidatura da Professora Nilse, também com detalhes ainda pendentes.

Veja o calendário de Ananindeua:

Daniel Santos (PSB): 20 de julho, às 18h, na Câmara Municipal de Ananindeua

Thiago Bessa (PSOL): 2 de agosto, local e horário ainda não confirmados*

Antonio Doido (MDB): 3 de agosto, às 19h, na AABB

Miro Sanova (PT): 3 de agosto, local e horário ainda não confirmados*

Professora Nilse (PDT): 4 de agosto, local e horário ainda não confirmados*

*Conforme apuração até às 14h de sexta (19/7)

Partidos têm até o dia 15 de agosto para registros

Robério d'Oliveira, advogado especialista em direito eleitoral, explica que, após passar pelas convenções partidárias, os pré-candidatos passam a ser candidatos. Além disso, é permitida a deliberação sobre coligações e a escolha dos candidatos proporcionais (vereadores), além dos cargos majoritários (prefeito e vice-prefeito). “Caso mais de um filiado queira concorrer a um cargo majoritário, a escolha é feita através de votação interna entre os membros do partido presentes na convenção”, detalha.

Após as convenções, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar seus candidatos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto e vai até o dia 5 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, que acontece no dia 6 de outubro. Um segundo turno, no dia 27 de outubro, é possível em municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura tenha atingido mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno.