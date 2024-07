PL vai lançar candidatura oficial de Éder Mauro na próxima quarta-feira (24)

O Partido Liberal (PL/Belém) divulgou, na tarde desta quarta-feira (17/07), que a convenção da legenda para as Eleições 2024, está marcada para 17h, da próxima quarta-feira (24/07), na sede do Casota, na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. O evento vai oficializar a candidatura do deputado federal Delegado Éder Mauro à prefeitura da capital paraense, bem como os candidatos o vice-prefeito e a vereadores.

Em 30 de junho passado, o nome do deputado Éder Mauro foi oficializado, como pré-candidato à prefeitura de Belém, pelo PL, durante a visita a Belém, do ex-presidente Jair Bolsonaro e da esposa, Michelle Bolsonaro, em ato na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Reduto.

Na manifestação na Doca, Éder Mauro se disse honrado pela escolha e afirmou: "quero dizer ao povo de Belém que nós agradecemos de coração a confiança que nos é depositada por Jair Bolsonaro, por esta indicação à pré-candidatura à prefeitura de Belém. Vocês podem ter certeza de uma coisa: se for da vontade de Deus, e do povo de Belém, vocês vão ter pela primeira vez um prefeito que ama esta cidade".

Éder Mauro Cardoso Barra, mais conhecido como Delegado Éder Mauro, ganhou ampla visibilidade pela atuação por 30 anos como delegado de polícia, entre 1984 e 2014, quando disputou a primeira eleição, pelo Partido Social Democrático (PSD), para deputado federal pelo Pará, e se elegeu (2015-2019). Em seguida, também pelo PSD, ele concorreu à prefeitura de Belém, e ficou em terceiro lugar, atrás de Zenaldo Coutinho (PSDB) e Edmilson Rodrigues (PSOL). Em 2018 e 2022, Éder Mauro foi eleito deputado federal pelo Pará.