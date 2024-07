MDB confirma data da convenção para oficializar candidatura de Igor Normando à Prefeitura de Belém

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi o primeiro partido que confirmou a data da sua Convenção Municipal, para oficializar as candidaturas da legenda nas eleições municipais 2024, que serão realizadas em outubro. Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do deputado estadual Igor Normando, o evento será no dia 3 de agosto, às 18h, na Arena Guilherme Paraense (o Mangueirinho). Na ocasião, deve ser oficializado o nome de Normando como candidato à Prefeitura de Belém.

Durante a convenção, o partido também irá definir o nome de quem que irá assumir a posição de vice na chapa da Coligação que apoia Igor Normando. Até o momento, a coligação já conta com nove siglas. O evento vai oficializar, ainda, os nomes dos candidatos a vereador pelo MDB.

VEJA MAIS

Conforme o calendário eleitoral, as convenções partidárias começam no dia 20 de julho e devem ser realizadas até o dia 5 de agosto. A partir desses eventos é que os paraenses poderão conhecer oficialmente os candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios do Pará das Eleições 2024, já que este é o evento em que os partidos deliberam sobre coligações e oficializam as escolhas de seus candidatos. Por isso, até as convenções, todos os nomes apresentados para entrar na disputa eleitoral são considerados "pré-candidatos".

Após as convenções, os partidos devem fazer os registro de seus candidatos junto à Justiça Eleitoral do dia 6 de agosto até às 19h do dia 15 de agosto. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto.

O 1º turno das eleições desse ano, para escolha de prefeito, vice-prefeito e vereador, será no dia 6 de outubro. Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, caso o candidato a prefeito mais votado não consiga mais de 50% dos votos válidos, os eleitores retornam às urnas em um 2º turno, para escolher o gestor municipal. O 2º turno vai ocorrer no dia 27 de outubro.