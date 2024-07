Conheça os pré-candidatos a prefeituras do interior do Pará

Mais de seis milhões de paraenses vão às urnas no dia 6 de outubro deste ano para escolher os seus representantes municipais para os cargos de prefeito e vereador pelos próximos quatro anos. De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o Estado teve um crescimento de 6,12% no eleitorado nestas eleições.

Esse aumento influencia na dinâmica do processo eleitoral de alguns municípios, como Parauapebas, que ultrapassou o quantitativo de 200 mil pessoas aptas a votar e passou a ser um dos municípios paraenses com possibilidade de 2º turno na escolha para prefeito.

No Estado, os municípios com o maior quantitativo de pessoas aptas a votar nestas eleições são Belém, com 1.056.697 eleitores; seguido de Ananindeua, com 357.989; Santarém, com 246.570; e Parauapebas com 200.529 eleitores.

Embora a disputa pela prefeitura seja definida no primeiro turno nas demais cidades paraenses, as eleições municipais geram uma grande movimentação, tanto na base local quanto na política nacional, segundo o cientista político André Buna. Apesar de terem um eleitorado menor, Marabá, Castanhal e Barcarena são municípios que também se destacam, seja pela influência econômica quanto política no Estado.

Ananindeua

No segundo maior colégio eleitoral do Pará, a disputa eleitoral em Ananindeua costuma ser movimentada, especialmente pela proximidade com Belém. “Essa região metropolitana de Belém acaba tendo também um impacto muito grande no dia a dia da capital paraense. São cidades que também movimentam um certo recurso de capital político, de paixões mais exasperadas, de competitividade política muito maior nesse período eleitoral”, explica Buna.

Na disputa pelo Executivo municipal de Ananindeua, Daniel Santos, conhecido como doutor Daniel, é o nome confirmado como pré-candidato pelo PSB, embora o partido ainda não tenha realizado nenhum evento para oficializar a pré-candidatura de Santos - o anúncio foi feito pelas redes sociais do presidente da legenda, Carlos Siqueira. Atualmente à frente do município, o médico e ex-deputado estadual tentará a reeleição à prefeitura.

Outro nome confirmado na disputa é da professora Nilse Pinheiro, que concorrerá pelo PDT. Pinheiro é ex-vereadora de Ananindeua e já foi deputada estadual. O PT confirmou o lançamento da pré-candidatura de Miro Sanova, que já ocupou o cargo de vereador e de deputado estadual. Pelo MBD, o deputado federal Antônio Leocádio, popularmente chamado de Antônio Doido, entrará na disputa em Ananindeua. Além do cargo no Legislativo, Antônio Doido já foi eleito prefeito de São Miguel do Guamá nas eleições de 2016.

Santarém

Até o momento, Santarém tem seis pré-candidatos à prefeitura confirmados. José Maria Tapajós é filiado ao MDB e concorrerá ao Executivo municipal nestas eleições. Tapajós ocupou os cargos de vereador, vice-prefeito, deputado estadual e secretário de governo. O presidente do PL Santarém e ex-vereador, Juscelino Kubitschek, ou JK do Povão, vai disputar pelo partido.

Natural de Jataí (GO), o acadêmico de medicina veterinária e agropecuarista Feliciano Braga foi confirmado como pré-candidato pelo Partido Novo. O ex-reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Hugo Diniz, tem a pré-candidatura confirmada pela federação PSDB e Cidadania. Também em federação, o Psol e Rede confirmaram a professora Izabel Sales como pré-candidata à prefeitura do município.

Parauapebas

Em Parauapebas, cinco pré-candidatos já foram confirmados pelos seus respectivos partidos. Na cidade, o vereador Aurélio Goiano, locutor e natural do Distrito Federal, é pré-candidato pelo partido Avante. O atual presidente da Câmara Municipal, Rafael Ribeiro, é o nome indicado à pré-candidatura pelo União Brasil.

O PL confirmou a pré-candidatura do médico cardiologista Felipe Augusto Francisco Borges, conhecido como Dr. Felipe, para o cargo de prefeito. Pelo PDT, o deputado estadual Ivanaldo Braz é o pré-candidato ao Executivo municipal de Parauapebas pela sigla. Embora o Podemos ainda não tenha oficializado um indicado, Hipólito Gomes é filiado ao partido e se declara como pré-candidato à Prefeitura de Parauapebas.

Castanhal

O Cartório Eleitoral de Castanhal, região nordeste do estado, informou que 142.175 mil eleitores estão aptos a votar. Os pré-candidatos que até agora anunciaram que estão na disputa pela prefeitura do município são cinco.

O atual prefeito, Paulo Titan, do MDB, foi por cinco mandatos o gestor de Castanhal. Titan tem 81 anos, é engenheiro civil e castanhalense. Foi prefeito nos anos de 1983 /1988, 1996/2004, 2012 /2016 e 2020/2024. Para a Câmara Federal foi eleito em 1990 e reeleito em 1994.

Hélio Leite, do União Brasil, é deputado federal. Foi por dois mandatos prefeito de Castanhal. O castanhalense iniciou a carreira política aos 31 anos como vereador. No ano passado, deixou a suplência de deputado federal pelo União Brasil e foi empossado novamente deputado federal.

Pedro Coelho da Mota Filho, do PL, tem 72 anos, é castanhalense e empresário. No ano de 2016 foi eleito pela primeira vez prefeito de Castanhal.

Davi Rocha é radialista, nascido em Belém. Tem 45 anos e esta será a primeira vez que irá disputar um cargo político pelo Partido Novo.

Rafael Galvão, do PSDB é advogado, tem 40 anos. O castanhalense foi duas vezes vereador. Assumiu uma vaga na câmara em 2016 e reeleito em 2020.

Barcarena

Em Barcarena, 101.280 cidadãos vão escolher seus representantes nestas eleições. Para o pleito do Executivo municipal, até o momento, foram confirmados dois nomes na disputa: Renato Ogawa e Luiz Leão.

Renato Ogawa, do Partido Progressistas, é economista e presidente estadual do PP. Foi deputado estadual do Pará, vereador, presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito de Barcarena. Atualmente é prefeito do município.

Luiz da Costa Leão é pré-candidato à prefeitura do município pelo PT, e exerce seu sexto mandato na Câmara dos Vereadores de Barcarena. Ele conta com apoio da Federação Brasil da Esperança – Barcarena, que além do PT, é composta pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido Verde (PV).

Marabá

No total, a Justiça Eleitoral considera que Marabá tenha uma população de 176.498 eleitores aptos a votar no pleito deste ano. No município, cinco políticos estão confirmados como pré-candidatos à prefeitura do município.

Pré-candidato da situação, o engenheiro Fábio Moreira foi confirmado pelo PSD. Moreira participou do governo de Tião Miranda como secretário de Viação e Obras Públicas. Já o PP confirmou a pedagoga Irismar Melo como pré-candidata. Melo chegou a ser vereadora do por três mandatos consecutivos.

Wenderson Azevedo Chamon, conhecido como Chamonzinho, foi eleito vereador e, depois, prefeito de Curionópolis. Pré-candidato pelo MDB, ele tem cerca de 20 anos de trajetória política. Dirceu Ten Caten é o pré-candidato do PT à Prefeitura de Marabá. Caten exerce, atualmente, o terceiro mandato consecutivo de deputado estadual, é líder da bancada do PT na Alepa e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Em Marabá, o PL confirmou a pré-candidatura do deputado estadual Toni Cunha para o Executivo marabaense. A oficialização da pré-candidatura ocorreu em 1º de julho durante evento que teve a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As legendas terão entre 20 de julho e 5 de agosto para realizar as convenções partidárias, conforme previsto no calendário da Justiça Eleitoral. Nesse período, os partidos devem deliberar sobre coligações e oficializar a escolha dos candidatos. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Veja quem os pré-candidatos à prefeitura (Os candidatos estão em ordem alfabética, conforme o nome que se apresentam)

Ananindeua

Antônio Doido - MDB

Dr. Daniel– PSB

Miro Sanova - PT

Professora Nilse - PDT

Thiago Bessa - PSOL

Nº de eleitores: 357.989 (2024)

Santarém

Feliciano Braga - NOVO

Hugo Diniz - Fed. PSDB Cidadania

Izabel Sales - Fed. PSOL REDE

José Maria Tapajós - MDB

Juscelino Kubitschek Campos (JK do Povão) - PL

N° de eleitores: 246.570 (2024)

Parauapebas

Aurélio Goiano - (AVANTE)

Dr. Felipe (PL)

Hipólito H2 (PODEMOS)

Ivanaldo Braz (PDT)

Rafael Ribeiro (UNIÃO BRASIL)

N° de eleitores: 200.529 (2024)

Castanhal

Davi Rocha (NOVO)

Hélio Leite (UNIÃO BRASIL)

Paulo Titan (MDB)

Pedro Coelho da Mota Filho (PL)

Rafael Galvão (PSDB)

Nº de eleitores: 142.175 mil

Barcarena

Luiz Leão (PT)

Renato Ogawa (PP)

Nº de eleitores: 101.280

Marabá

Chamonzinho (MDB)

Dirceu Ten Caten (PT)

Fábio Moreira (PSD)

Irismar Melo (PP)

Toni Cunha (PL)

N° de eleitores: 176.498