Convenção do PSB em Ananindeua deve lançar candidatura de Daniel Santos à reeleição

A convenção municipal do PSB de Ananindeua será realizada no próximo sábado, 20 de julho, às 18h, na Câmara de Vereadores da cidade, segundo informações repassadas ao Grupo Liberal pela assessoria do prefeito e pré-candidato à reeleição, Daniel Santos - que nas urnas costuma usar o nome Dr. Daniel. Essa foi primeira convenção partidária com data confirmada à reportagem por partido com pré-candidatura à Prefeitura do município de Ananindeua.

As convenções municipais começam, oficialmente, no dia 20 de julho. Pelo calendário eleitoral, os partidos podem realizar seus eventos para definir candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador até o dia 5 de agosto. Do dia 6 a 15 de agosto, os partidos precisam registrar na Justiça Eleitoral os nomes dos candidatos confirmados nessas convenções. No dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral estará liberada.

Os eleitores irão às urnas em municípios de todo o país para escolher prefeitos e vereadores no dia 6 de outubro. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, como é o caso de Ananindeua, se o candidato a prefeito mais votado não alcançar mais de 50% dos votos válidos, os eleitores retornam às urnas em um 2º turno, para escolher o gestor municipal. O 2º turno vai ocorrer no dia 27 de outubro.