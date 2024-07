6 partidos com pré-candidatos a prefeito de Belém confirmaram data da convenção municipal; veja

Em Belém, nesta quarta-feira (17.07), MDB, PL, PSTU, PSOL, Podemos e Partido Novo anunciaram as datas das convenções partidárias para lançar oficialmente as chapas de candidatos à Prefeitura Municipal e à Câmara dos Vereadores.

Por ordem cronológica, o Partido Liberal (PL/Belém) fará a primeira convenção às 17h, do dia 24 de julho, na próxima quarta-feira, na sede do Clube Casota, na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta. O PL vai oficializar o nome do deputado federal Éder Mauro (PL), o vice dele e os candidatos a vereadores. O PL informou ao Grupo Liberal que não fará coligações, ou seja, o partido virá com a chamada chapa pura, com Éder Mauro candidato a prefeito de Belém e mais 36 candidatos ao cargo de vereador.

Em seguida, virá a convenção do partido NOVO, para oficializar o nome do professor Ítalo Abati, no dia 30 de julho, uma terça-feira, às 19h, no auditório Cefat (Centro de Evangelização de Fátima), na avenida Antônio Baena, nº 155. Ítalo teve a pré-candidatura à prefeitura lançada durante um encontro estadual do Novo, no último sábado (13.07), na capital paraense. Na ocasião, o também professor e arquiteto Acilon Batista foi apresentado como candidato a vice na chapa de Abati.

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) terá a convenção municipal a partir das 18h, do dia 2 de agosto, uma sexta-feira, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, na travessa 9 de Janeiro, nº 1135, no bairro de São Brás. A legenda vai oficializar o nome de Wellignta Macêdo, candidata à prefeitura da capital paraense.

De acordo com Wellingta Macêdo, o PSTU também não vai se coligar com outros partidos, a convenção da legenda vai oficializar a candidatura do farmacêutico Airton Moraes (para vice-prefeito) e somente dois candidatos a vereador: o operário da construção civil, Seu Alex, nome social dele que é um homem trans, e a professora aposentada Socorro Gomes.

Na sequência, haverá a convenção do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para oficializar a campanha de Igor Normando (MDB). O evento será a partir das 18h, do dia 3 de agosto, um sábado, na Arena Guilherme Paraense, mais conhecida como Mangueirinho, na avenida Augusto Montenegro. Em nota, o MDB informou que, na convenção, vai oficializar também o nome do vice na chapa da Coligação que apoia Igor Normando e que hoje tem nove partidos.

No mesmo dia 3 de agosto, haverá também a convenção municipal para a confirmação da candidatura à reeleição do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL). O evento vai começar às 16h, no Marine Club, na avenida Bernardo Sayão com a rua Augusto Corrêa, ao lado do portão 1 da UFPA, no bairro do Guamá. Os partidos que compõem a aliança são PSOL, Rede, PT, PDT, PV e PCdoB.

O Podemos vai oficializar o nome de Jefferson Lima, na convenção do partido, a partir das 16h do dia 3 de julho, no Clube Casota. O Grupo Liberal entrou em contato com o pré-candidato Jefferson Lima, para obter mais informações sobre a convenção do partido, mas até o fechamento deste texto, não obteve retorno, e segue aberto às informações do Podemos.

Justiça Eleitoral

Todas as candidaturas confirmadas nas convenções devem ser oficializadas pelos partidos políticos no prazo de 6 a 15 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou uma reunião com os representantes dos partidos políticos, no dia 15 deste mês, com orientações sobre as regras para candidaturas partidárias nas Eleições 2024. O evento, realizado de forma presencial e online, contou com a presença de aproximadamente 150 representantes das legendas.

De acordo com o TRE Pará, o objetivo do encontro foi garantir esclarecimentos a respeito dos procedimentos que cada um dos concorrentes terá que fazer no momento de efetivar a candidatura frente à Justiça Eleitoral. Na reunião, foram abordados temas como as próprias convenções partidárias, cotas, registrabilidade e o CANDex, que é o Sistema de Candidaturas.