NOVO já tem data da convenção que deve oficializar Ítalo Abati à Prefeitura de Belém

O partido NOVO já agendou a sua convenção municipal, para definição dos seus candidatos nas eleições municipais de outubro deste ano. De acordo com o professor Ítalo Abati, o evento da sigla em Belém será no dia 30 de julho, uma terça-feira, às 19h, no Auditório CEFAT (Centro de Evangelização de Fátima), que fica na avenida Antônio Baena, nº 155. Ítalo é pré-candidato a prefeito de Belém pelo NOVO e, durante o evento do dia 30, deve ser oficializado como candidato.

Ele teve a pré-candidatura à Prefeitura lançada durante um encontro estadual do Novo, realizado na noite do último sábado (13.07), na capital paraense. Na ocasião, o também professor e arquiteto Acilon Batista foi apresentado como candidato a vice na chapa de Abati.

Todas as candidaturas confirmadas nas convenções devem ser oficializadas pelos partidos políticos no prazo de 6 a 15 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou, na última segunda-feira (15.07), reunião com partidos políticos do estado para prestar orientações sobre as regras para candidaturas partidárias nas eleições municipais de 2024. O evento, realizado de forma presencial e online, contou com a presença de aproximadamente 150 representantes de partidos.

O objetivo era o oferecer esclarecimentos a respeito dos procedimentos que cada um dos concorrentes terá que fazer no momento de efetivar a candidatura perante a Justiça Eleitoral, bem como sobre temas como convenção partidária, cotas, registrabilidade e o CANDex - módulo externo do Sistema de Candidaturas.