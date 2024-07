Partido Novo apresenta Ítalo Abati como pré-candidato à Prefeitura de Belém

O professor Ítalo Abati foi lançado como pré-candidato à Prefeitura de Belém, pelo Novo, na noite deste sábado (13), em um encontro estadual do partido na capital paraense, realizado no Hotel Princesa Louçã. O vice de Abati será o também professor e arquiteto Acilon Batista. Além deles, outros pré-candidatos às eleições municipais foram apresentados, como Juninho Lemos de Ipixuna do Pará, Avanildo Moreira de Uruará, Dr. Fernando de Orilândia do Pará, Davi Rocha de Castanhal e Arthur Arruda de Marituba.

Estiveram presentes no evento lideranças do Novo de vários municípios do estado, assim como também nomes importantes do partido, como presidente nacional, Eduardo Ribeiro, a jornalista Carla Cecato, o presidente nacional da juventude do Novo, Mateus Biancardini, e o diretor-executivo, Lucas Albuquerque.

Propostas

Ítalo Abati chegou ao espaço acompanhado da esposa, Luciana Ferreira, o vice, Acilon, que estava com a sua companheira Gisele Batista. Em conversa com o Grupo Liberal, o pré-candidato à prefeitura de Belém pelo Novo afirmou que seu plano de governo está sendo elaborado com foco nas necessidades da cidade e das comunidades, priorizando as regiões periféricas e ilhas, baseando-se em um tripe ecológico, econômico e humanista.

Uma das principais prioridades de Abati será o saneamento em todas as suas dimensões. "Estamos falando em manutenção de resíduos sólidos, águas pluviais urbanas e a parte do escoamento sanitário, é uma prioridade no nosso plano de governo", afirmou o pré-candidato.

Ele também ressaltou sua experiência na atividade empreendedora e sua atuação como professor de ensino superior. "Eu acredito que a nossa equipe faz parte de uma mentalidade que já cansou um pouco de teoria validada por teoria. Chegou o momento do conhecimento, produzir produto, validar realidades", explicou Ítalo.

Quando questionado sobre sua motivação para entrar na política pela primeira vez, Abati foi direto: "Propósito e raiva”. O candidato do Novo em Belém reconheceu os desafios da política, mas enfatizou a necessidade de ação.

"Chegou um momento de entender que política é assim, é verbo, não tem nada a ver com a família que você veio. Sobre os desafios, eu não ataco apenas a gestão atual, são problemas sucessivos de anos, de décadas, de várias gestões de países distintos", concluiu Ítalo.

Novos começos

Eduardo Ribeiro, presidente nacional do partido Novo, destacou o poder de comunicação de Abati, mas reconheceu o desafio do desconhecimento público. "Ele ainda é muito desconhecido, que é o grande desafio dos candidatos do Novo, como muita gente vem de fora da política, precisa vencer a barreira do desconhecimento", explicou.

O presidente nacional do partido ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos partidos pequenos em termos de exposição e acesso ao tempo de TV e fundo eleitoral, mas enfatizou a importância de superar essas barreiras sem as amarras de coligações e favores políticos. "Nossa ideia é vencer essa batalha geralmente de David contra Golias, que uma vez chegando lá nós conseguimos fazer a diferença, o que o Ítalo propõe não é nada diferente do que o que nós já temos de resultado apresentado", acrescentou.

Quem é Ítalo Abati?

Ítalo Abati é professor de Direito Constitucional, Ambiental e Direitos Humanos, além de atuar como conselheiro do Grupo Enactus, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o empreendedorismo acadêmico através da interdisciplinaridade de cursos do Ensino Superior.

Adicionalmente, ele desempenha o papel de professor na Escola de Governança do Estado do Pará, ministrando disciplinas de Licitação e Contratos Administrativos, bem como Formação Retórica e Oratória. Abati é embaixador da região Norte do Movimento Capitalismo Consciente.