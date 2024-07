Partido Novo lança pré-candidatura de Ítalo Abati à Prefeitura de Belém neste sábado

O Novo realiza neste sábado (13/07) o encontro estadual do partido, na capital paraense. Na ocasião haverá apresentação dos pré-candidatos da sigla, entre eles, o professor Ítalo Abati, que deve disputar a Prefeitura de Belém. O evento reunirá lideranças da sigla de diversos municípios do estado.

Nomes importantes do Novo vão estar em Belém para a reunião do partido, como o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, a jornalista Carla Cecato, o presidente nacional da juventude do Novo, Mateus Biancardini, o diretor Executivo do partido, Lucas Albuquerque, entre outros nomes.

O encontro estadual do partido Novo ocorre neste sábado (13/07) às 16h no Hotel Princesa Louçã, em Belém.

VEJA MAIS

Quem é Italo Abati?

Ítalo é professor de Direito Constitucional, Ambiental e Direitos Humanos e conselheiro do Grupo Enactus, uma organização sem fins lucrativos que promove o empreendedorismo acadêmico através da interdisciplinaridade.

Além disso, leciona na Escola de Governança do Estado do Pará as disciplinas de Licitação e Contratos Administrativos, Formação Retórica e Oratória, e atua como embaixador da região Norte no Movimento Capitalismo Consciente.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)