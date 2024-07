PDT lança Nilse Pinheiro como pré-candidata à Prefeitura de Ananindeua

A professora Nilse Pinheiro, ex-deputada estadual, deve concorrer à Prefeitura de Ananindeua pelo PDT. Na noite desta terça-feira (09.07), ela anunciou em suas redes sociais que é pré-candidata a prefeita no município da Região Metropolitana de Belém e que tem o segundo maior eleitorado do Estado, com mais de 350 mil votantes.

Em um texto publicado aos seus seguidores, Nilse afirmou que entrou na política anos atrás motivada pela "indignação e a necessidade de combater as desigualdades sociais que vemos no nosso dia a dia, além de lutar por uma educação de qualidade". Para ela, entrar na disputa à Prefeitura de Ananindeua é uma resposta às pessoas que admiram o seu trabalho e os seus valores.

"E por ser mulher, mãe, viúva, dona de casa, empresária e educadora, eu me vejo representada na população feminina e no povo de Ananindeua. O meu “SIM” a todos os pedidos e solicitações feitos também foi por gratidão a este município que acolheu a mim e minha família há mais de 32 anos, e me deu várias oportunidades, inclusive a de criar uma instituição de ensino de qualidade que realmente mudou a trajetória do município", declarou.

Nilse afirmou ainda que encara a pré-candidatura como uma oportunidade de servir ao município. "E não podemos negar que muito ao longo desses anos vem sendo construído, mas, para além disso, venho com a missão de CUIDAR, QUALIFICAR e dar MAIS OPORTUNIDADES para a nossa gente, para ter uma vida com melhores condições. Eu quero me dedicar a melhorar sua vida como cidadão possuidor de direitos! Vem comigo!", concluiu.

Convenções

Os candidatos serão anunciados oficialmente pelos partidos a partir de 20 de julho, quando inicia o período de convenções partidária, que vai até o dia 5 de agosto, conforme o calendário eleitoral. Nesse prazo, pelas regras da Justiça Eleitoral, as siglas devem deliberar sobre coligações e oficializar as escolhas de seus candidatos. Os registros das candidaturas da Justiça Eleitoral precisam ser feitos no prazo de 6 a 15 de agosto.