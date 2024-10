Eleições 2024: quando vai ser o pleito deste ano

As eleições municipais ocorrem em outubro em todo o país, exceto no Distrito federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE).

O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário. O segundo turno só pode ocorrer em municípios com mais de 200 mil eleitores. Vai para o segundo turno o candidato que não conseguir 50% dos votos válidos. No segundo turno apenas os dois candidatos mais votados do primeiro turno devem concorrer.

No dia das eleições, a votação será aberta às 8h e encerra às 17h, horário de Brasília.

Confira outras datas do calendário eleitoral 2024

Propaganda Eleitoral - A propaganda eleitoral pode ser realizada a partir do dia 16 de agosto. Antes dessa data, qualquer tipo de campanha poderá ser multada.

Horário eleitoral gratuito - O horário eleitoral gratuito começa a ser transmitido em rádio e TV a partir de 30 de agosto e segue até o dia 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno das eleições. Em municípios com possibilidade de ocorrer 2º turno, a propaganda em rádio e TV pode ocorrer de 11 a 25 de outubro.

Justificativa Eleitoral - Eleitores que não votaram no primeiro turno e não justificaram no dia, podem apresentar a justificativa até o dia 5 de dezembro. A ausência no segundo turno pode ser justificada até o dia 7 de janeiro de 2025.

A diplomação dos candidatos eleitos e eleitas pode ser feita até o dia 19 de dezembro.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)