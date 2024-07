PSOL anuncia data da convenção que deve confirmar candidatura de Edmilson à reeleição

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) marcou para o dia 3 de agosto a sua convenção municipal, que deve confirmar a candidatura à reeleição do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), o nome do candidato a vice na chapa e ainda os candidatos ao cargo de vereador pela sigla.

O evento vai começar às 16h, no Marine Club, na avenida Bernardo Sayão com a rua Augusto Corrêa, ao lado do portão 1 da UFPA, no bairro do Guamá. Seis partidos compõem a aliança em torno da candidatura do Edmilson. São eles, além do PSOL, a Rede, PT, PDT, PV e PCdoB.

A pré-candidatura de Edmilson Rodrigues foi anunciada em um evento realizado no dia 21 de março, na sede social do clube do Paysandu.