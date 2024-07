Podemos marca convenção para confirmar candidatura de Jefferson Lima à Prefeitura de Belém

O partido Podemos deve oficializar o nome de Jefferson Lima como candidato à Prefeitura Municipal de Belém durante sua convenção municipal, marcada para o dia 3 de agosto, a partir das 16h, no Clube Casota, que fica na avenida Pedro Álvares Cabral. A pré-candidatura de Jefferson Lima foi lançada pelo partido no dia 27 de abril, durante um evento no Hotel Sagres, em São Brás.

Pelo calendário eleitoral, todos os partidos devem realizar as convenções para definir os candidatos à Prefeitura ou Câmara de Vereador no período de 20 de julho a 5 de agosto. Após esse prazo, as legendas têm até o dia 15 de agosto para formalizar o registro dos candidatos junto à Justiça Eleitoral