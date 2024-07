PSTU lançará Wellingta Macêdo como candidata à Prefeitura de Belém em convenção

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) realizará sua convenção municipal em Belém a partir das 18h do dia 2 de agosto, uma sexta-feira, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, localizado na travessa 9 de Janeiro, nº 1135, no bairro de São Brás. A legenda vai oficializar o nome de Wellingta Macêdo à Prefeitura de Belém.

De acordo com Wellingta Macêdo, o PSTU não vai se coligar com outros partidos. A convenção da legenda vai oficializar a candidatura do farmacêutico Airton Moraes para vice-prefeito e somente dois candidatos a vereador: o operário da construção civil Seu Alex, nome social dele, que é um homem trans, e a professora aposentada Socorro Gomes.