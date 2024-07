MDB marca convenção que deve confirmar nome de Antônio Doido à Prefeitura de Ananindeua

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) confirmou a data de sua convenção municipal em Ananindeua. O evento foi marcado para as 19h do dia 03 de agosto, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no km 7 da rodovia BR 316. Na ocasião, o partido vai definir os nomes de seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Antônio Leocádio dos Santos, deputado federal que nas urnas usa o nome de Antônio Doido, é o pré-candidato emedebista à Prefeitura de Ananindeua e deve ter seu nome confirmado pelo partido para concorrer à gestão municipal.

Ananindeua tem o segundo maior eleitorado do Pará, com 357.989 eleitores, atrás apenas da capital, Belém, que conta com pouco mais de um milhão de eleitores. Além do MDB, pelo menos outros quatro partidos têm pré-candidatos no município: PSB, PT, PDT e PSOL.

VEJA MAIS

Em todo o Brasil, as convenções partidárias para definir os candidatos à Prefeitura e Câmara de Vereadores devem ser realizadas pelos diretórios municipais dos partidos no período de 20 de julho e 5 de agosto. Nesses eventos, os nomes dos candidatos escolhidos pelas siglas são oficialmente anunciados. Ainda conforme os prazos estipulados pela Justiça Eleitoral, os partidos precisam registrar as candidaturas do dia 6 de agosto até às 19h do dia 15 de agosto.