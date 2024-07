Trabalhar nas eleições? Veja os pré-requisitos para ser mesário

A Justiça Eleitoral busca contar com o apoio de cidadãos conscientes de suas atribuições e comprometidos com a atividade a ser desempenhada, garantindo, dessa forma, transparência no processo eleitoral. Em 2024, o Pará vai precisar de aproximadamente 96.021 mesários atuando nas eleições municipais. Este é o número estimado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que aponta um crescimento de ao menos 5% no número de voluntários, o que significa 4.572 novos mesários. Todo eleitor maior de 18 anos, em situação regular perante a Justiça Eleitoral pode se voluntariar.

As eleições são de interesse de toda a sociedade e o trabalho dos mesários garante que a vontade do eleitor seja respeitada e a democracia fortalecida.

VEJA OS REQUISITOS

1º Acesse o formulário ou

2º Inscreva-se pelo aplicativo e-Título*, acessando o menu "Mais opções"

(O e-Título pode ser baixado diretamente das lojas Android e Apple)

Quem não pode ser mesário?

Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau inclusive, e também o parceiro;

Os membros de diretórios de partidos políticos, caso exerçam função executiva;

As autoridades e agentes policiais;

Os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;

Os servidores da Justiça Eleitoral.

Eu queria ser Mesário e trabalhar nas eleições. O que devo fazer?

A inscrição pode ser feita por meio do link ou pessoalmente, em seu cartório eleitoral. Para mais informações, entre em contato com seu cartório eleitoral.

Recebi a convocação da Justiça Eleitoral: o que fazer?

Confirme aqui o recebimento da notificação ou entre em contato com sua zona eleitoral.

Vou ser remunerado pelo trabalho como Mesário?

Não. O serviço prestado não é remunerado. O mesário receberá um auxílio-alimentação e terá direito a 2 dias de folga em seu trabalho (público ou privado) para cada dia trabalhado nas eleições. Terá também 2 (dois) dias de folga para cada dia de treinamento e, ainda, preferência no desempate em alguns concursos públicos.

Fui convocado para Mesário. Posso fazer propaganda do meu candidato através de camiseta ou qualquer outro meio?

Não. Os integrantes da Mesa Receptora de Votos não poderão fazer qualquer tipo de propaganda durante a votação.