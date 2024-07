Confira quem são os 5 pré-candidatos à Prefeitura de Ananindeua

No segundo maior colégio eleitoral do Pará, Ananindeua, a disputa eleitoral costuma ser movimentada, especialmente pela proximidade com Belém. A cidade tem 357.989 eleitores, o segundo maior eleitorado do Pará, atrás apenas da capital, Belém. Nas eleições deste ano, cinco pré-candidatos foram apresentados até o momento. Além do atual prefeito, Daniel Santos, que tenta a reeleição, tem ainda os pré-candidatos Antônio Doido,

“Essa região metropolitana de Belém acaba tendo também um impacto muito grande no dia a dia da capital paraense. São cidades que também movimentam um certo recurso de capital político, de paixões mais exasperas, de competitividade política muito maior nesse período eleitoral”, explica o cientista político André Buna.

VEJA MAIS

Veja quem são os candidatos - eles estão em ordem alfabética, conforme o nome que se apresentam

Antônio Doido - MDB

Antônio Doido é o candidato do MDB (Instagram / antoniodoidooficial)

Pelo MBD, o deputado federal Antônio Leocádio, popularmente chamado de Antônio Doido, entrará na disputa em Ananindeua. Além do cargo no legislativo, Antônio Doido já foi eleito prefeito de São Miguel do Guamá nas eleições de 2016.

Dr. Daniel

Prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, que tenta a reeleição (Foto: Ascom / Prefeitura de Ananindeua)

Na disputa pelo executivo municipal de Ananindeua, Daniel Santos, conhecido como doutor Daniel, é o pré-candidato pelo PSB. Embora o partido ainda não tenha realizado nenhum evento para oficializar a pré-candidatura de Santos, o anúncio foi feito pelas redes sociais do presidente da legenda, Carlos Siqueira. Atualmente à frente do município, o médico e ex-deputado estadual tentará a reeleição à prefeitura.

Miro Sanova

Miro Sanova é o pré-candidato do PT para a prefeitura municipal de Ananindeua (Divulgação / Ascom Miro Sanova)

O PT confirmou o lançamento da pré-candidatura de Miro Sanova, que já ocupou o cargo de vereador e de deputado estadual.

Professora Nilse

Ex-deputada Nilse Pinheiro (Arquivo / Ascom - Deputada estadual Nilse Pinheiro)

Outro nome confirmado na disputa é da professora Nilse Pinheiro, que concorrerá pelo PDT. Pinheiro é ex-vereadora de Ananindeua e já foi deputada estadual.

Thiago Bessa

(Instagram / thiagolbessam)

De acordo com o Psol, o nome indicado para a disputa municipal é o professor e ativista socioambiental Thiago Bessa.