Eguchi é oficializado como pré-candidato a prefeito de Belém nesta terça-feira (16)

Na noite desta terça-feira, 16, ocorreu o lançamento do pré-candidato a prefeito de Belém, Eguchi, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Esta será a sua segunda disputa, pois já ocupou o segundo lugar nas eleições de 2020, com cerca de 28 mil votos a menos que o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), segundo o representante estadual do partido, Fábio Paixão. O evento aconteceu na sede da escola de samba, Império Pedreirense, no bairro da Pedreira, de onde saíram a maioria dos votos ao candidato na eleição anterior, segundo a organização. Durante sua fala, o pré-candidato oficializado destacou como prioridade setores de saúde, segurança pública e aproveitou o espaço para pedir desculpas aos policiais militares, por um episódio recente de desentendimento com oficiais no trânsito.

VEJA MAIS

Questionado sobre as expectativas para a nova disputa, considerando os nomes anunciados pelos demais partidos, Eguchi explicou à reportagem de O Liberal que seu objetivo é oferecer à cidade uma opção melhor. “Deus está no comando de tudo e está dando mais uma chance para tirar a cidade de Belém do buraco que colocaram ela em 2020. A gente está aqui de novo, firme e forte, para colocar nosso nome à disposição com projetos para desenvolver realmente a capital e transformá-la no maior polo turístico da América Latina”, afirmou.

Em um momento de gratidão e desculpas, o pré-candidato agradeceu a oportunidade ao partido, na figura do presidente estadual da pasta, Fábio Paixão, pelo que descreveu como “abrir as portas onde tentaram fechar as portas”. Antes de se consolidar no PRTB, Eguchi passou por outras siglas com o desejo de concorrer novamente ao cargo de prefeito em Belém. Além dos agradecimentos, o pré-candidato dedicou parte do seu tempo para se desculpar com a Polícia Militar (PM), pelo episódio de uma confusão no trânsito que ocorreu no dia 3 de julho, onde Eguchi aparece discutindo com um PM, em imagens que circularam na internet.

“Antes de começar eu queria pedir desculpas públicas para uma das corporações e instituições mais responsáveis e mais consideradas do Pará, que é a nossa gloriosa Polícia Militar. Peço desculpas a todos os policiais da Polícia Militar por um evento que aconteceu algumas semanas atrás, eu infelizmente sou humano, perdi um pouco a cabeça e falei palavras ásperas para policiais que estavam trabalhando. Pessoal da PM, me desculpem, eu não vou mais contestar em nenhum momento a autoridade da polícia”, enfatizou Eguchi.

Projetos prioritários

O presidente estadual do PRTB, Fábio Paixão, afirma que lançar o nome de Eguchi para disputar a prefeitura de Belém representa a essência da pasta, que, segundo ele, “sempre estará de portas abertas para receber as pessoas que de fato gostariam de representar o povo de Belém”. Sobre os projetos, o presidente diz que o partido e o pré-candidato estão alinhados quanto a priorizar os setores da saúde, segurança pública e geração de empregos. No palco, Eguchi destacou também a ausência de um plano de habitação para a capital paraense e o seu desejo de impulsionar o turismo da cidade, em especial, devido às expectativas com a realização da Conferência das Partes (Cop 30), em Belém, no ano de 2025.

Nova estratégia, Pablo Marçal e Cop 30

Sobre as estratégias para as eleições de outubro, o presidente do partido explica que observando o resultado de 2020, entendem que os votos brancos e nulos fizeram uma diferença significativa. “A eleição passada tirou o Eguchi de ser prefeito por 28 mil votos, mas o grande problema não foram os 28 mil votos que faltaram, mas os quase 30 mil eleitores que foram no primeiro turno mas não no segundo turno votar, para vocês verem a importância da gente não desistir até o último minuto do domingo do dia 6 de outubro, cada voto faz a diferença”, afirma Paixão. Dessa forma, destacou o empenho em buscar os indecisos e ausentes para somar votos como uma das estratégias principais este ano.

O nome do empresário e pré-candidato a prefeito no estado de São Paulo, Pablo Marçal, também foi mencionado pelo representante estadual do partido, como um presidente de honra da sigla. Fábio anunciou ao público que Marçal estará presente em Belém para o lançamento oficial de Eguchi ao cargo de prefeito.

Outro tópico tratado pelo presidente, foram os possíveis legados no caso de uma vitória nestas eleições, em especial, quanto às obras da Cop 30, que eventualmente estejam em andamento durante uma troca de gestão. Como destaca Fabio, “todas as obras que forem de interesse da população de Belém terão continuidade”. O pensamento é reforçado pelo pré-candidato a vice na chapa de Eguchi e vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Fernando Bruno Barbosa, que defende as inúmeras possibilidades de projetar o potencial de Belém através da Cop 30.

“A nossa meta é fazer tudo com grande honestidade e fazer esse dinheiro render, fazer obra. Temos a função maior ainda de entregar tudo pronto na Cop 30 e se não faltar dinheiro na prefeitura, vocês podem ter certeza que nós não vamos ficar a desejar de nenhuma americana, de nenhum estrangeiro, porque nós vamos trabalhar 24 horas se for preciso, para que Belém receba todo mundo bem”, afirma.