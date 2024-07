Delegado Eguchi se envolve em confusão no trânsito e é levado para delegacia em Belém

O delegado federal e político Everaldo Eguchi se envolveu em uma confusão no trânsito em Belém, na noite desta quarta-feira (03/7). Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, ele aparece discutindo com um policial militar enquanto outros o filmam e o observam. Após o bate-boca com o PM ele foi levado para uma delegacia da capital.

Eguchi foi parado pela guarnição da PM e relatou que, por muito pouco, não colidiu com um policial militar que dirigia uma motocicleta na contramão, na direção dele.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) PRTB lança Eguchi como pré-candidato a prefeito de Belém]]

Nas redes sociais, circulou a informação que Eguchi estaria dirigindo alcoolizado. A Redação Integrada de O Liberal recebeu nota da assessoria de imprensa do delegado, que negou o estado de embriaguez e com o seguinte posicionamento sobre o ocorrido:

"O delegado, ao descer de seu veículo, foi confrontado pelo policial que o acusou de ser o causador de um possível acidente, o que o deixou visivelmente irritado. Eguchi se colocou à disposição das autoridades competentes para todo e qualquer esclarecimento. E compareceu à Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência contra o policial militar, devido à sua conduta inadequada. Importante destacar que a acusação de embriaguez contra Eguchi é totalmente infundada. A verdade dos fatos será defendida com firmeza, e medidas legais serão tomadas contra qualquer tentativa de difamação ou calúnia", diz a nota.

Eguchi se notabilizou em Belém nas Eleições Municipais de 2020, quando disputou a Prefeitura de Belém pelo PL com o atual prefeito, Edmilson Rodrigues. De lá para cá mudou várias vezes de partido. Saiu do PL e ingressou no Podemos. No entanto, em abril deste ano, duas semanas após oficializar sua filiação ao partido, Eguchi trocou novamente de legenda e filiou-se ao Avante.

Em vídeo publicado recentemente nas redes sociais, Eguchi aparece convidando os eleitores para o lançamento de sua pré-candidatura à prefeitura da capital paraense, pelo PRTB, no próximo sábado (06/6). No vídeo, ele está acompanhado de Fernando Bruno, a quem apresenta como pré-candidato a vice-prefeito em sua chapa.