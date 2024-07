PRTB lança Eguchi como pré-candidato a prefeito de Belém

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) lança neste sábado (6), o delegado federal Everaldo Eguchi como pré-candidato à Prefeitura de Belém. O evento, que está marcado para às 17h, será realizado no bairro mais populoso da capital, o Guamá. O espaço escolhido para o lançamento é a Marina B&B, localizada na avenida Bernardo Sayão.

Nas redes sociais, Eguchi publicou um vídeo divulgando o lançamento de sua pré-candidatura, em que revela o empresário Bruno Barbosa como pré-candidato a vice-prefeito na chapa pura do partido. Mauro Macedo, presidente municipal do PRTB, também aparece em outro vídeo publicado nos stories do Instagram convidando para o lançamento.

Em 2020, Eguchi concorreu à Prefeitura de Belém pelo Patriota. Naquela eleição, obteve 23,06% dos votos, avançando para o segundo turno, onde foi derrotado por Edmilson Rodrigues, atual prefeito, que obteve 51,76% dos votos válidos​ e foi declarado prefeito quando se contabilizava 98,76% das urnas apuradas. Eguchi teve 48,24%, em uma disputa acirrada.

A primeira eleição foi disputada dois anos antes, em 2018, quando concorreu a deputado federal pelo Partido Social Liberal (PSL) no Pará. Nas eleições de 2018, Eguchi obteve mais de 52 mil votos, mas não conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados. Posteriormente, o PSL se fundiu com o Democratas para formar o União Brasil e Eguchi migrou para o Patriota.

Com Eguchi, Belém contabiliza oito postulantes ao cargo de prefeito em 2024. Além dele, já foram anunciados Igor Normando (MDB), deputado estadual; Edmilson Rodrigues (Psol), que tentará a reeleição; Eder Mauro (PL), deputado federal; o radialista Jefferson Lima (Podemos); o professor Ítalo Abadi (Novo); a jornalista Wellingta Macêdo (Pstu); e o deputado estadual Thiago Araújo (Republicanos).

O momento decisivo é entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Este é o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções partidárias. Além de oficialização das escolhas dos nomes pelos partidos, o momento também marca a deliberação sobre coligações. Só concorrem, de fato, às eleições de 2024, os pré-candidatos formalizados candidatos e registrados na Justiça Eleitoral.