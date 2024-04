Eleições 2024: Eguchi sai do Podemos e filia-se ao Avante; veja detalhes

Cerca de duas semanas após oficializar a filiação ao Podemos, o delegado federal Everaldo Jorge Martins Eguchi trocou, novamente, de legenda e filiou-se ao Avante. O prazo para os candidatos, que pretendem concorrer a um cargo no pleito municipal deste ano, mudarem de partido —- chamada janela partidária — terminou na última sexta-feira (5), enquanto que o de filiação se encerrou no sábado (6). Procurada pela reportagem, a assessoria do delegado afirmou que a mudança “depende de conveniências e acertos”.

No dia 23 de março, Eguchi participou do evento de filiação do Podemos e afirmou, em entrevista ao Grupo Liberal, que foi convidado pelo Senador Zequinha Marinho, presidente do Podemos no Pará, e que seria pré-candidato à Prefeitura de Belém.

Antes mesmo do evento oficial de filiação, Eguchi já se declarava pré-candidato ao cargo, afirmação que ainda mantém na biografia do seu perfil nas redes sociais. Questionado pelo Grupo Liberal sobre a escolha do candidato para a disputa, o presidente do diretório municipal do Podemos, Anderson Sousa, revelou que nenhuma pré-candidatura estava decidida.

No encontro oficial do partido, Marinho comentou sobre a escolha dos candidatos que devem representar o partido na disputa pela prefeitura de Belém e sobre as filiações que ocorreram.

“Vamos avaliar tudo isso e, no mês de junho, estaremos batendo em pesquisa e levantando sobre a situação de cada um (pré-candidato). Depois iremos definir o que o partido vai fazer no primeiro turno. Se não for para o segundo, vamos discutir com quem vamos compor, mas é um processo muito natural. O arroz e o feijão de toda a campanha política passa exatamente por aí. Esse é o evento que tem o objetivo de fortalecer a juventude, estabelecer, estruturar e estimular. E no final vamos receber algumas fichas de filiação, abonar e abraçá-los dentro do Podemos”, disse o Senador.

Na cerimônia, também esteve presente o jornalista Jefferson Lima, que foi convidado a entrar no Podemos. Jefferson Lima também se apresenta como pré-candidato à Prefeitura de Belém nas redes sociais e já fez declarações em programas de rádio sobre a disposição ao pleito.