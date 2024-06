Republicanos lança Thiago Araújo como pré-candidato à Prefeitura de Belém

Lideranças de bairros de Belém e dezenas de apoiadores lotam a sede da Escola de Samba Rancho Não Posso me Anofiná, no bairro do Jurunas, nesta noite de quinta-feira (06.06) no lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Thiago Araújo, do partido dos Republicanos, à Prefeitura de Belém.

Pré-candidatos ao cargo de vereadores à Câmara Municipal de Belém também participam do evento, que conta ainda com o deputado estadual Fábio Freitas, e lideranças do Republicano, como o presidente estadual do Partido, Evandro Garla, que é Secretário estadual de Justiça no governo do Pará.

O vice de Thiago ainda está definido.

