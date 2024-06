Republicanos lança pré-candidatura de Thiago Araújo à Prefeitura de Belém nesta quinta (06/06)

O deputado estadual Thiago Araújo será lançado como pré-candidato à Prefeitura de Belém, nesta quinta-feira (06/06), pelo partido Republicanos. O evento de pré-candidatura será realizado na sede do Rancho, no bairro do Jurunas, às 18h30.

Em entrevista ao Grupo Liberal, no dia 24 de março, Thiago Araújo pontuou que a entrada no Republicanos reflete um momento de mudança de ciclo na sua trajetória política, que já tem 12 anos.

“Isso não muda meus princípios, meu caráter, minha pessoa e muito menos as minhas propostas. A gente tem um novo horizonte político no Brasil, porque a política tem sido modificada a nível nacional. Hoje, eu me alinho muito mais com as proposições do Republicanos, que é um partido conservador, de centro direita, e de debate longe dos extremismos, que quer debater com a sociedade e entende a pluralidade que existe na nossa população, mas que precisa ter respeito, ética e compromisso”, declarou.