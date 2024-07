Unidade Popular oficializa Raquel Brício como pré-candidata à Prefeitura de Belém

A Unidade Popular (UP) entra na corrida pela prefeitura de Belém oficializando a pré-candidatura de, Raquel Brício, na noite desta quarta-feira, 17. A representante escolhida atua como guarda portuária, é presidente do Sindicato dos Portuários do Pará e Amapá (Sindiporto PA/AP) e já representou a sigla em eleições anteriores. Compondo a chapa, o partido anunciou o nome da servidora aposentada, Gal Leite, como pré-candidata a vice nas eleições deste ano. Entre as prioridades do projeto político anunciado, foram destacados investimentos em Maternidade, Mobilidade e Moradia, além da criação de uma empresa de transporte estatal.

“É um cenário muito perigoso para nossa capital, porque a gente não pode permitir que o fascismo tome conta de Belém”. Assim descreve a pré-candidata quando questionada sobre a sua avaliação a respeito dos nomes já anunciados na disputa. Para ela, a cidade precisa se empenhar em defender agendas políticas alinhadas com o povo.

A representante lembra que a formação da sigla se dá pela união de diferentes movimentos e causas, que são refletidas nas propostas defendidas pela candidatura. O diferencial desta chapa, segundo ela, é a constância, por estarem cotidianamente defendendo as pautas dos movimentos sociais que apresentam agora como projeto de campanha. Nesse cenário, Raquel e Gal se lançam como uma alternativa antifascista, pretendem propagar o socialismo e focar no que é caro às massas marginalizadas.

Projetos para a cidade

Entre as propostas mais debatidas na noite desta quarta-feira, está a ampliação do serviço de creches, com o objetivo de garantir o direito de mulheres e crianças.

“A gente tem um movimento de mulheres em que a nossa principal pauta é a questão das creches, que são uma necessidade real para que as mulheres possam ter como estudar e trabalhar”, ressalta Raquel.

Outra medida que ganha destaque na agenda política da chapa diz respeito ao setor de mobilidade que, de acordo com a pré-candidata, é uma das urgências da população da capital paraense. Raquel propõe a criação de uma empresa de transporte público estatal, assim como um passe livre a estudantes. Segundo ela, a iniciativa traz a responsabilidade do transporte público para o município a fim de fornecer um serviço eficiente à população, na contramão das empresas privadas, que, “visam apenas o lucro acima de tudo”.

“A gente propõe a criação de uma empresa estatal de transporte público para oferecer o transporte de qualidade para a população com a responsabilidade do município, porque isso é constitucional", explica.

Nesta noite, o pilar da defesa por moradia, que se apresenta como uma das características marcantes do partido, foi amplamente defendido pelas pré-candidatas à prefeitura e pelos demais pré-candidatos ao cargo de vereador, em Belém, que estavam presentes.

“Não vamos continuar deixando com que proprietários deixem prédios abandonados sem nenhuma função social, acumulando lixo, água parada, gerando doenças para a população ao redor simplesmente pela especulação. Nós vamos fazer dessas residências moradia popular, vamos fazer tudo que é necessário para expropriar dentro do que já existe inclusive na legalidade”, pontua.

Fazer muito com pouco

Para a pré-candidata oficializada, o partido está disposto a lutar pela prefeitura de Belém, sendo o que descreve como “um movimento que não se apresenta apenas em época de eleição”. Ainda menciona obstáculos como o pouco espaço de tela e estrutura em relação aos demais partidos, que estão em maior vantagem, segundo a representante.

“Quem conhece o nosso movimento sabe que a nossa luta por moradia é cotidiana, assim como a nossa luta pelas mulheres, pela juventude, pelo povo negro, LGBTQIAP+, a luta dos trabalhadores e por melhores salários. Esse é o diferencial de uma candidatura que não tem tempo de TV, que não tem tempo de rádio, não tem fundo partidário, que vai ter o menor fundo eleitoral, mas que tem programa, coragem e verdade. Temos uma autoridade que nem um outro candidato tem, que é a autoridade de viver a vida que o povo vive, daqueles que batem ponto em troca de um salário e pegam ônibus”, defende Brício.