Raquel Brício é pré-candidata à Prefeitura de Belém pela Unidade Popular (UP)

A guarda portuária Raquel Brício deve entrar na disputa à Prefeitura de Belém pelo partido Unidade Popular (UP). Diretora do Sindicato dos Portuários do Pará e Amapá (Sindiporto PA/AP) e estudante de Direito, ela é a presidente do diretório estadual da UP no Pará. O lançamento da pré-candidatura está previso para às 17h da próxima quarta-feira (17.07), mas o local ainda não foi divulgado. O partido informou que ainda divulgará mais detalhes sobre o evento.

Em suas redes sociais, a sigla, que se define como "o Partido Antifascista do Brasil", afirma que buscará, nesse processo eleitoral, "apresentar candidaturas que denunciem a ameaça fascista que nossa cidade sofre, além das políticas neoliberais que querem privatizar tudo por onde passam", escreveu.

"Somos o partido que tem o dever de ter na linha de frente do seu programa a Luta das Mulheres e a defesa da creche, como as companheiras do Momento de Mulheres Olga Benario! O partido que deve pautar a reforma urbana, a construção de moradia popular e pelo direito à cidade, como Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas - MLB", acrescentou.

Essa não é a primeira disputa eleitoral que Raquel Brício participa. Nas últimas eleições, em 2022, ela concorreu a deputada estadual, também pelo UP. No pleito daquele ano, ela conquistou 2.450 votos (0,05% do total), mas não conseguiu se eleger. Dois anos antes, em 2020, ela também disputou uma vaga de vereadora pela Câmara Municipal de Belém, teve 375 votos (0,05%) e não se elegeu.

O 1º turno das eleições de 2024, para escolha de vereadores e prefeitos, está marcado para o dia 6 de outubro.