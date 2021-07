Vídeo mostra ação de policiais no tiroteio que matou três em Nazaré; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação policial realizada na manhã desta quinta-feira (29), no bairro de Nazaré, em Belém. Nas imagens, é possível ver que um dos abordados durante o cerco policial foi novamente baleado após já estar contido e caído com ferimentos no chão.

O caso assustou a população em uma das vias mais movimentadas da capital paraense: a avenida Nazaré. Pelo menos 40 tiros teriam sido disparados, no início da manhã, durante uma troca de tiros entre um grupo criminoso que estava sendo investigado pela Polícia Civil e agentes de segurança pública que interceptaram os suspeitos.

Segundo a PC, o grupo já vinha sendo monitorado há um mês e planejava roubar cerca de R$ 1 milhão de um caixa eletrônico do Banco do Estado do Pará (Banpará), localizado dentro do hospital Ophir Loyola. Toda a ação resultou em três suspeitos mortos, quatro presos e quatro feridos.

Em coletiva após a ocorrência, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) afirmou que os suspeitos baleados foram socorridos, mas morreram a caminho de uma unidade hospitalar.

Segundo as investigações, a quadrilha planejava o assalto para captar recursos para cometer de novos crimes. "É uma quadrilha articulada que atua tanto na questão de homicídios, como também de assaltos. Pelo o que se tem conhecimento, eles pretendiam roubar de R$800 mil a R$ 1 milhão, o que serviria para que eles pudessem incrementar suas ações e comprar armas para executar outros crimes aqui no Estado. Junto ao material que foi apreendido, como carros, por exemplo, apreendemos aparelhos celulares que vão ser importantes na nossa investigação", disse o delegado-geral Walter Resende.

Jefferson Juvêncio Campos, conhecido como "Nego Jefferson" ou "NJ", foi um dos que morreram na ação policial. Ele era membro da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL), onde ocupava o posto de conselheiro final, e respondia a 10 processos por diversos crimes, como roubo, associação criminosa, furto qualificado, tráfico de drogas e lesão corporal.Outro homem que também morreu durante a troca de tiros foi identificado como Everaldo de Pina Manito, vulgo "Ararão", também membro do CVRL. Ele respondia a sete processos por crimes como roubo, associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas, e estava respondendo em liberdade, sem o uso de tornozeleira eletrônica.

Ainda de acordo com a PC, o terceiro homem que morreu na ação policial foi Caio Cristiano Fonseca dos Santos, vulgo "Kaio", também faccionado do CVRL. Ele respondia a três processos por roubo e tráfico de drogas, e estava respondendo em liberdade, também sem monitoramento eletrônico.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Segup e com a Corregedoria da Polícia Civil e aguarda posicionamento.

Confira a linha do tempo da ação criminosa



► Bandidos armados tentaram assaltar uma agência do Banpará que fica dentro do Hospital Ophir Loyola, localizado na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré. Um deles, possuia um crachá falsificado da instituição bancária;

► Policiais civis que faziam buscas ao bando, avistaram os suspeitos e iniciaram a perseguição;

► Nas proximidades da avenida Nazaré com a travessa 14 de Março, os bandidos atiraram contra os policiais, que revidaram. Saldo: três criminosos foram atingidos e morreram em seguida.

► Os outros quatro integrantes do bando fugiram, mas colidiram o carro em que estavam contra um poste em frente ao supermercado localizado na travessa 14 de março, mas foram presos em seguida.