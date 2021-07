Tiroteio em Nazaré termina com mortes próximo à Basílica

Na manhã desta quinta-feira (29), um tiroteio na avenida Nazaré, em Belém, deixou três mortos em um dos perímetros mais nobres da capital paraense. Pelo menos dois tiroteios foram registrados esta manhã no bairro nobre.

LEIA MAIS:

- Segundo tiroteio no bairro de Nazaré assusta a população nesta quinta (29)

Segundo as informações preliminares da Polícia, um grupo de criminosos iria assaltar a agência do Banpará que fica dentro do Hospital Ophir Loyola, mas o trabalho de inteligência da Polícia Civil previu o ataque e estava preparado.

Na intervenção, os criminosos dispararam contra os policiais. Mais de 40 tiros foram ouvidos por moradores da região, que se assustaram com a cena, bem na esquina da travessa 14 de Março.

Cinco criminosos estavam envolvidos na ação. Um policial civil foi baleado, mas sem gravidade. Os assaltantes feridos foram socorridos e levados até o Hospital de Pronto Socorro da travessa 14 de Março.

VEJA MAIS