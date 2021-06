Filha de Gretchen é abordada por assaltantes armados e fica em meio a tiroteio

A digital influencer Jenny Miranda, filha de Gretchen, sofreu uma tentativa de assalto, na última terça-feira (8), enquanto dirigia pelas ruas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, a modelo estava conversando no celular com o marido quando foi abordada por dois criminosos, armados, que tentaram invadir o seu carro.

Jenny foi salva por um motorista que, ao perceber a movimentação dos criminosos, jogou o carro em cima um deles para tirá-lo de perto da porta do veículo. Assustados, os bandidos fugiram do local efetuando tiros. Felizmente, ninguém se feriu.

"Os caras com duas armas apontadas pra mim e me xingando muito, dando coronhada no vidro do carro. Fiquei sem saber o que fazer ou como reagir. Tem um filme passando na minha cabeça até agora. Eram dois meninos muito novos. Isso me traumatizou e agora pretendo ficar um tempo sem andar de carro sozinha", confessou a filha de Gretchen.