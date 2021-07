Ocorrência no bairro de Nazaré registra segundo tiroteio e uma pessoa feita refém

Pouco após uma série de pelo menos 40 tiros aterrorizar a população na avenida Nazaré, em Belém, um segundo tiroteio foi registrado no bairro de Nazaré, na manhã desta quinta-feira (29). Os disparos de arma de fogo ocorreram em frente a um supermercado, na travessa 14 de março, quase na esquina com a avenida Jose Malcher.

Segundo informações do local, policiais que atenderam a ocorrência seguiram em perseguição a outros suspeitos em um carro, que acabou colidindo com uma árvore. Os bandidos então invadiram o supermercado, localizado entre as avenidas Nazaré e José Malcher, na fuga. Uma mulher foi feita refém.

A Polícia entrou no estabelecimento e prendeu todos os envolvidos que entraram no estabelecimento e ninguém se feriu.