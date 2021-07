Encapuzados invadem palafita, iniciam tiroteio e adolescente fica desaparecido

Homens encapuzados invadiram uma palafita, na manhã desta terça-feira (27), se identificando como policiais e procurando por supostas drogas escondidas. Na ação, houve um tiroteio e um adolescente de 12 anos desapareceu nas águas do Rio Negro, em Distrito de Cacau Pirêra, região metropolitana de Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a polícia, os supostos policiais pediam que o pai do adolescente informasse onde estava a droga.

Durante o tiroteio, o garoto se jogou no rio. A mãe do adolescente acredita que ele tenha sido baleado.

Vizinhos disseram que o pai do menino não tem envolvimento com o crime e trabalha vendendo biscoitos. O homem foi levado para uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e fizeram buscas pelo adolescente.