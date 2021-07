Grupo criminoso planejava roubar cerca de R$ 1 milhão de caixa de hospital, diz Polícia Civil

A Polícia Civil informou, no final da tarde desta quinta-feira (29), que o grupo criminoso que trocou tiros com policiais durante a manhã, no bairro de São Brás, em Belém, planejava roubar cerca de R$ 1 milhão do caixa eletrônico do Banco do Estado do Pará (Banpará), localizado dentro do hospital Ophir Loyola. Três pessoas morreram e outras quatro foram presas durante a ação.

O grupo já estava sendo monitorado há 30 dias, segundo a Polícia Civil. O secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado, disse que "a abordagem se fez necessária naquele momento e naquele local em virtude de evitar um mal maior, porque o objetivo era alcançar uma agência bancária que funcionava dentro de um hospital. Então, obviamente o risco seria bem maior".

De acordo com as investigações, a quadrilha planejava o assalto para captar recursos para o cometimento de novos crimes. “É uma quadrilha articulada que atua tanto na questão de homicídios, como também de assaltos. Pelo o que se tem conhecimento, eles pretendiam roubar de R$800 mil a R$ 1 milhão, o que serviria para que eles pudessem incrementar suas ações e comprar armas para executar outros crimes aqui no Estado. Junto ao material que foi apreendido, como carros, por exemplo, apreendemos aparelhos celulares que vão ser importantes na nossa investigação”, disse o delegado-geral Walter Resende.

Confira a linha do tempo



► Bandidos armados tentaram assaltar uma agência do Banpará que fica dentro do Hospital Ophir Loyola, localizado na Avenida Magalhães Barata, no bairro de São Brás. Um deles, possuia um crachá falsificado da instituição bancária;

► Policiais civis que faziam buscas ao bando, avistaram os suspeitos e iniciaram a perseguição;

► Nas proximidades da Avenida Nazaré com a Travessa 14 de Março, os bandidos atiraram contra os policiais, que revidaram. Saldo: três criminosos foram atingidos e morreram em seguida;

► Os outros quatro integrantes do bando fugiram, mas colidiram o carro em que estavam contra um poste em frente ao supermercado localizado na Travessa 14 de março, mas foram presos em seguida.