VÍDEO: Câmeras registram momento do acidente com ônibus de turismo no Paraná

Câmeras de segurança da rodovia BR-376, em Guaratuba, no Paraná, registraram o momento do acidente com um ônibus de turismo que partiu de Ananindeua, no Pará. As imagens foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) nesta quarta-feira (27). No registro, é possível ver parte do percurso que o coletivo fez até cair de um despenhadeiro na no quilômetro 668 + 10. O veículo tinha como destino a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (25).

Em nota, a Sesp informou que "está prestando todo apoio necessário para o translado ao estado do Pará de familiares, corpos de vítimas e sobreviventes do acidente ocorrido na BR- 376 em Guaratuba". O comunicado detalhou ainda que, nesta quarta-feira (27), foram feitas reuniões com integrantes do Paraná e do Pará "para adequar os próximos passos na questão".

Os 19 corpos foram identificados pela Polícia Científica do Paraná. Os cadáveres serão entregues à Polícia Científica do Pará. Funerárias estão preparando-os em consonância com as medidas sanitárias e legais vigentes para o transporte aéreo, informou ainda a Secretaria.

"Além disso, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná está trabalhando na logística para, caso necessário, seja feita a escolta dos corpos e familiares até o Aeroporto. No entanto, isso ainda está em definição e sem horário", finalizou o texto.

O Governo do Pará estima que 18 corpos das vítimas devem chegar a Belém na madrugada desta quinta-feira (27). A 19ª vítima do acidente já foi entregue à família e será sepultada na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. Possivelmente, à 0h30 o avião comercial fretado pelo governo deve pousar no Aeroporto Internacional de Belém.

As vítimas sobreviventes virão no mesmo voo, conforme receberem alta médica, até antes de 21h, horário previsto para decolagem de Curitiba, no Paraná. Ao todo, 31 pessoas foram hospitalizadas. Familiares que saíram da capital paraense também vão retornar na mesma viagem.

Assista ao vídeo:

