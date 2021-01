Corpos e sobreviventes de acidente em rodovia do Paraná retornam a Belém nesta quinta-feira

O Governo do Pará estima que os corpos das 18 vítimas mortas no acidentes com um ônibus de turismo, no Paraná, devem chegar a Belém na madrugada desta quinta-feira (27). Possivelmente, à 0h30 o avião comercial fretado pelo governo deve pousar no Aeroporto Internacional de Belém. As vítimas sobreviventes virão no mesmo voo, conforme receberem alta médica, até antes de 21h, horário previsto para decolagem de Curitiba (PR). Ao todo, 31 pessoas foram hospitalizadas. Familiares que saíram da capital paraense também vão retornar na mesma viagem.

Familiares das vítimas e sobreviventes estão hospedados em um hotel, com apoio da Defesa Civil e da empresa de turismo responsável pelo ônibus, a TC Turismo. Os sobreviventes estavam internados nos seguintes locais: Hospital Municipal de Guaratuba (PR), Hospital Cajuru (PR), Hospital Regional do Litoral (Paranaguá/PR), Hospital do Rocio (Campo Largo/PR), Pronto Atendimento de Garuva, Hospital São José (Joinville/SC), Hospital Infantil Joinville (SC).

O condutor do veículo de turismo foi detido ainda na segunda-feira (25) e em seguida liberado. A delegacia especializada em crimes de trânsito, em Curitiba, irá apurar o fato. O total de mortos, oficialmente, chegou a 19. Porém, apenas 18 corpos estão retornando a Belém porque uma das vítimas mortas já foi entregue à família, para sepultamento na cidade de Palhoça (SC).

Contato com familiares das vítimas, auxílio para o processo de reconhecimento e traslado dos corpos estão sendo conduzidos por uma equipe formada pelo Governo do Estado, composta por representantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Polícia Civil e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e uma psicóloga.

Segup explica procedimentos adotados pelo Estado

"Nós deslocamos uma equipe composta por vários integrantes do Sistema de Segurança Pública para que servisse não só de ponte de informação com familiares, mas também que pudesse cuidar de todo o trâmite burocrático, que é natural em situações como essa. Liberação, verificação e checagem de informação, para que nós pudéssemos trazer a informação correta para o povo do Pará. A remoção dos corpos também já está definida. Eles serão entregues ao CPC Renato Chaves do Pará, para que possam chegar aos seus familiares. Viabilizamos também o retorno daqueles que estão com lesões leves e que estão em hospitais no Estado do Paraná, para que possam vir ao Pará ficar junto de suas famílias", informou o titular da Segup, Ualame Machado.

O secretário diz que há possibilidade de passageiros que constavam na lista que circulou pela internet possam ter desembarcado do ônibus antes do acidente e outros passageiros tenham embarcado. "É importante explicar à sociedade que uma lista divulgada em redes sociais, da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), é a lista de passageiros que saíram do Pará, de Ananindeua. Não quer dizer que todos estavam dentro do ônibus no momento em que ocorreu o acidente. Alguns já haviam desembarcado e, por outro lado, outras pessoas também haviam embarcado no meio do caminho. Então, a informação tem que ser checada com precisão para divulgar a informação correta", ressaltou o titular da Segup.

Os corpos serão recebidos por uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no Aeroporto Internacional de Belém. O órgão já tomou todas as providências para o transporte das urnas até a sede do CPC, localizada no bairro do Mangueirão, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, que vai ceder um caminhão.

Uma equipe de servidores vai atender os familiares das vítimas, no dia em que os corpos derem entrada no Centro de Perícias. "Teremos um servidor de plantão para atender aos familiares que comparecerem ao Centro de Perícias para retirar o corpo do seu familiar. Na quinta-feira, o atendimento terá mais servidores, para dar celeridade à liberação", informou o perito criminal Celso Mascarenhas, diretor-geral do CPC Renato Chaves.

O trâmite de liberação dos corpos seguirá a rotina normal, com a presença dos familiares munidos de documentos originais de identificação, como RG, Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).