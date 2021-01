Vítimas de Curuçá e Augusto Corrêa, no Pará, estão entre os sobreviventes de acidente

Uma mulher de Curuçá e um homem de Augusto Corrêa, ambos municípios do nordeste paraense, estão entre os sobreviventes do acidente que deixou 19 mortos e 33 feridos na manhã desta segunda-feira (25). O ônibus, que partiu de Ananindeua, na Grande Belém, tinha como destino a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Entretanto, o veículo despencou de um despenhadeiro na no quilômetro 668 + 10 da rodovia BR-376, em Guaratuba, no Paraná.

Os nomes de Patrícia Macedo dos Santos (Curuçá - PA) e Silas Gomes de Brito (Augusto Corrêa - PA) foram divulgados pela Prefeitura de Guaruva, a pedido das próprias vítimas, por meio do Facebook. A medida visa auxiliar que os familiares saibam que eles estão bem e recebendo cuidados médicos.

Os pacientes passam bem e se encontram na Secretaria de Assistência Social de Garuva junto com mais sete pessoas. Segundo o comunicado, as outras sete vítimas já entraram em contato com seus familiares e não autorizaram a divulgação dos nomes. "Todos estão recebendo cuidados como alimentação, roupas, produtos de higiene e se for necessário, receberão abrigo no município na data de hoje e encaminhados para suas cidades", finaliza ainda a nota.

Mais informações podem ser retiradas na Assistência Social por meio do telefone (47) 3445-4042.

O veículo, que pertence à frota da empresa TC Turismo, sediada em Ananindeua, levava 53 passageiros, segundo quatro menores de idade, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).