Empresa de turismo responsável por ônibus que capotou diz que veículo foi fretado

A empresa responsável pelo ônibus que saiu de Ananindeua, no Pará, e que despencou em um despenhadeiro em uma rodovia no Paraná, informou em nota que o veículo foi fretado. Em um comunicado enviado à imprensa, a empresa de turismo TC Pires da Cruz, cuja sede é na Grande Belém, declarou que o coletivo havia sido fretado por uma terceira pessoa, responsável pelo grupo, que também estava no ônibus que capotou.

O veículo caiu de um despenhadeiro no quilômetro 668 + 10 da rodovia BR-376, em Guaratuba, no Paraná, na manhã desta segunda-feira (25). O acidente deixou 19 mortos e 33 feridos (sete em estado grave e seis com ferimentos moderados), de acordo com o último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná.

O veículo, que pertence à frota da empresa TC Turismo, sediada em Ananindeua, levava 53 passageiros, segundo quatro menores de idade, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Confira a nota na íntegra:

"Nota de Esclarecimento

Belém, 25 de janeiro de 2021

A empresa de turismo TC Pires da Cruz, com sede em Ananindeua- PA, vem informar a todos, que hoje segunda-feira (25), por volta das 09h recebeu a notícia sobre um acidente com o onibus da empresa, na cidade de Guaratuba no Paraná.

Ainda não se sabe as causas do acidente e nem o número real de óbitos e feridos.

O responsável pela TC Turismo está a

á caminho do local do acidente para prestar auxílio às vítimas.

O ônibus que saiu de Belém na sexta-feira (22) ás 18h com destino à Santa Catarina, foi fretado por uma terceira pessoa, responsável pelo grupo, que também estava no ônibus que capotou.

De acordo com a lista de passageiros fornecida pelo contratante da viagem, haviam 50 pessoas a bordo do ônibus.

A empresa está providenciando um meio de comunicação para prestar informações aos familiares.

A TC Pires da Cruz informa que prestará todo apoio necessário às vítimas e familiares e não medirá esforços para amenizar a dor de cada um dos paraenses envolvidos no acidente, assim como a dos seus entes queridos, neste momento tão difícil para todos.

TC Pires da Cruz"