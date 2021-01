Acidente com ônibus de turismo que saiu de Ananindeua deixa 21 mortos e 33 feridos

Um ônibus de turismo que saiu de Ananindeua — da empresa de Ananindeua, TC Turismo —, com destino a Balneário Camboriú (SC), teve um acidente que resultou em 21 pessoas mortas e mais 33 feridas (sete em estado grave e seis com ferimentos moderados), na manhã desta segunda-feira (25), como confirmam a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

A viagem foi interrompida no quilômetro 668 da rodovia BR-376, em Guaratuba, no Paraná. O veículo saiu da pista e caiu na serra. Havia 54 passageiros e dois motoristas.

"É com muita tristeza que recebi a notícia do grave acidente, em Guaratuba, no litoral do Paraná, envolvendo um ônibus de turismo de Belém. Imediatamente, pedi para o secretário de segurança do Estado entrar em contato com os responsáveis pelo resgate, no local do acidente, para identificar as vítimas e prestar o apoio necessário. Meus sentimentos aos que perderam familiares nesse terrível incidente. O Governo irá acompanhar para dar o suporte necessário", declarou o governador Helder Barbalho, no Twitter.

As causas do acidente, no trecho conhecido como Curva da Santa, estão sendo levantadas. O trecho, que é administrado por uma empresa privada, está parcialmente interrompido, enquanto os resgates são conduzidos pelo Corpo de Bombeiros Militares do Paraná. Os feridos estão sendo distribuídos entre Curitiba e Joinville.