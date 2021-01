Polícia identifica 16 mortos em acidente com ônibus de turismo que partiu do Pará

Dezesseis dos 19 mortos no acidente com um ônibus de turismo - que saiu de Ananindeua, no Pará, com destino a Balneário Camboriú, em Santa Catarina - foram identificados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Científica do Paraná. A listagem foi divulgada nesta terça-feira (26). Entre as vítimas, está um adolescente de 14 anos. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (25), na BR-376 em Guaratuba, no litoral paranaense.

Os papiloscopistas da PCPR identificaram as vítimas por meio de exames necropapiloscópicos, processo pelo qual coletam as impressões digitais e realizam o confronto com padrões enviados pela Polícia Civil do Pará. Outros três corpos estão sendo identificados pela Polícia Científica por meio de exame de DNA.

Horas antes, a empresa de turismo TC Pires da Cruz - responsável pelo coletivo - informou a lista parcial dos passageiros hospitalizados e dos que já receberam alta.

As vítimas identificadas até o momento são: