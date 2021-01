Empresa de turismo divulga lista de pessoas hospitalizadas após acidente com ônibus

A empresa de turismo TC Pires da Cruz informou, na manhã desta terça-feira (26), a lista parcial dos passageiros hospitalizados e dos que já receberam alta, vítimas do acidente em Guaratuba (PR), envolvendo um ônibus de turismo da empresa, que saiu de Belém na sexta-feira dia (22) com destino a Balneário Camboriú (SC). A viagem foi interrompida devido ao acidente, que matou 19 pessoas e deixou mais de 30 feridas. O veículo transportava 53 pessoas e mais dois motoristas.

Anderson Matheus Modesto

Andrea Alessandra Ledo Lemos

Ângelo De Souza Gomes ( Recebeu alta )

Evanio de Souza Pereira ( Recebeu alta )

Lucileia Costa Almeida ( Recebeu alta )

José O F Do Nascimento ( Recebeu alta )

Marília Daniela Silva dos Santos

Nilson da Cunha

Nilton do Rosario Zeferino

Marcelo Henrique Santabridge do Nascimento

Anderson Saldanha Oliveira

Ariany Stefanny Martins da Costa

Azaf Elias da Costa Oliveira

Elaine de Jesus de Lima Ferreira

Émerson De Souza Beckmam

Esthephany Sofia da Silva de Lima

Evandro Silva dos Santos

Joelson Rodrigues Seixas

Júnior Gael Teixeira Silva

Kaua Almeida Malafaia

Larissa Lima do Nascimento

Leandro Pinto Beckmam

Patrícia Macedo dos Santos

Silas Gomes de Brito

Victor Hugo Lima do Nascimento

A empresa também informa que a listagem é “parcial”. Ainda estão sendo apuradas informações em diversos hospitais da região, sobre passageiros internados. A relação dos hospitalizados pode ser atualizada a qualquer momento.

O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba confirmou ter concluído todas as 19 necropsias até o fim da tarde. Do total de corpos, dez são masculinos e nove femininos (três adolescentes).

“De todos, 15 já foram identificados, todos por papiloscopia e, por respeito às famílias das vítimas, a Polícia Científica do Paraná vai fornecer a identidade dos óbitos aos familiares e ao Governo do Pará. Conforme o protocolo de DVI, estamos entrando em contato com as famílias e alguns até já fizeram o reconhecimento de seus entes”, explicou a perita Viviane Paola Zibe.