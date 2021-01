Governo vai fretar avião para trazer os corpos das vítimas de acidente com ônibus no Paraná

O governador Helder Barbalho voltou a se manifestar sobre o acidente com um ônibus que saiu de Ananindeua, no Pará, com destino à Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na tarde desta segunda-feira (25), por meio do Twitter, ele informou que o Governo do Estado do Pará "irá fretar um avião para trazer os corpos das vítimas que morreram hoje, no Paraná".

O comunicado ressaltou ainda que o Governo do Estado está "enviando para Curitiba equipes da Defesa Civil, Segup, Polícia Civil e Renato Chaves, para auxiliar e dar suporte aos familiares e parentes das vítimas".

Pessoal, o @GovernoPara irá fretar um avião para trazer os corpos das vítimas que morreram hoje, no Paraná. Também estamos enviando para Curitiba equipes da Defesa Civil, Segup, PC e Renato Chaves, para auxiliar e dar suporte aos familiares e parentes das vítimas. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 25, 2021

O caso

Na manhã desta segunda-feira (25), um ônibus de turismo que saiu de Ananindeua, no Pará, com destino a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, caiu de um despenhadeiro. O acidente ocorreu no quilômetro 668 + 10 da rodovia BR-376, em Guaratuba, no Paraná.

O acidente deixou 19 mortos e 33 feridos (sete em estado grave e seis com ferimentos moderados), de acordo com o último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná.

O veículo, que pertence à frota da empresa TC Turismo, sediada em Ananindeua, levava 53 passageiros, segundo quatro menores de idade, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). De acordo com informações preliminares, o ônibus teria saído da pista próximo à Curva da Santa e invadido o acostamento, caindo em uma ribanceira.