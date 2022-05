Policial reformado sofre atentado no bairro do Bengui, em Belém

O policial militar reformado Alberto de Souza da Silva foi baleado no final da noite desta terça-feira, 17, perto da passagem Santo Antônio com a avenida Principal, no Conjunto Panorama XXI, no bairro do Bengui, em Belém.

Ele levou dois tiros. Os disparos atingiram o ombro e o braço do militar, que passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta. O estado de saúde dele não foi informado.

De acordo com a polícia, Alberto foi baleado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. Os agentes de segurança pública iniciaram as buscas aos criminosos responsáveis pelo atentado, mas até o final da noite não haviam localizado os suspeitos.

