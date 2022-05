Militar da reserva sofre tentativa de homicídio no Tapanã, em Belém 

Um Policial Militar da reserva foi vítima de uma tentativa de homicídio na última sexta-feira (13), na tv. Haroldo Veloso, no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo testemunhas, o subtenente foi surpreendidos por criminosos que dispararam vários tiros contra o militar que foi atingido por uma bala no braço e outra no abdômen. O policial foi socorrido e levado ao hospital. A redação integrada de O Liberal não teve acesso a informações sobre o seu quadro de saúde.

A Polícia Civil informou por meio de nota que foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (14), um dos envolvidos na tentativa de homicídio do subtenente. "Equipes do Centro Integrado de Atenção Psicossocial da PM (Ciap) acompanham o caso e prestam apoio à vítima e seus familiares", disse.