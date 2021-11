Policial militar é atingido com tiro na cabeça nas primeiras horas da manhã deste sábado, em Ananindeua

Um policial militar foi baleado nas primeiras horas da manhã deste sábado (20), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A vítima foi identificada como Hudson Rezende, cabo lotado no município de Jacundá, sudeste paraense.

Segundo informações do 30º Batalhão, o policial estava saindo da casa da namorada para deixá-la no trabalho, quando foi surpreendido por um motociclista armado, que anunciou um assalto.

(Reprodução / Redes sociais)

Hudson reagiu e acertou um tiro no criminoso, mas também acabou sendo alvejado com um disparo na cabeça. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. O estado de saúde do policial é grave.