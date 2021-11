PM morre horas após ser atingido com tiro na cabeça, em Ananindeua

O cabo da Polícia Militar Hudson Rezende morreu horas após dar entrada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. A informação foi confirmada por fontes oficiais e pessoas próximas ao militar. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto, nas primeiras horas da manhã deste sábado (20), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Segundo informações do 30º Batalhão, o policial estava saindo da casa da namorada para deixá-la no trabalho, por volta das 6h30, quando foi surpreendido por um motociclista armado, que anunciou um assalto.

VEJA MAIS:

Hudson reagiu e acertou um tiro no criminoso, mas também acabou sendo alvejado com um disparo na cabeça. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Metropolitano, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde do policial era considerado grave.

(Reprodução / Redes sociais)

“Estamos descartando a hipótese de atentado, porque era apenas um indivíduo”, informou o Batalhão. Hudson era lotado no município de Jacundá, sudeste paraense. A equipe de reportagem entrou em contato com as polícias Militar e Civil, das quais aguarda retorno sobre o caso.