Morre policial militar baleado na cabeça em Parauapebas

Alvejado com um tiro na cabeça na manhã desta quarta-feira (2), em Parauapebas, no sudeste do Estado, o policial militar Emerson Brito dos Santos não resistiu e faleceu na tarde de hoje. Internado no Hospital Municipal de Parauapebas, o policial chegou a ser colocado dentro de uma UTI móvel para ser levado ao Aeroporto de Carajás, onde seria embarcado em um vôo direto para Marabá. Ele seria transferido para o Hospital Regional do Sudeste, que tem melhor estrutura para atender casos graves, mas no caminho para o embarque o militar sofreu uma parada cardíaca e precisou ser levado imediatamente de volta ao hospital em Parauapebas, vindo a falecer.

A Polícia Militar vem fazendo diligências desde a manhã em busca dos autores da morte do policial. Cinco viaturas e oito motocicletas fazem varredura pela cidade na tentativa de localizar os criminosos.

Vítima de assalto

O soldado PM Emerson Brito dos Santos foi atingido por um tiro na manhã desta quarta-feira (2), ao reagir a um assalto na Avenida M, no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. Ele recebeu um disparo de arma de fogo na região da cabeça e foi socorrido por uma equipe da Guarda Municipal e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de onde foi transferido, em estado grave, para a emergência do Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). Após ter o quadro estabilizado, a equipe médica decidiu pela transferência do paciente para Marabá, onde poderia receber um suporte mais adequado. O policial era lotaado em Eldorado do Carajás.