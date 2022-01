Sargento da PM é morto a tiros em Icoaraci

Um policial militar, identificado como sargento Luis Fernando Monteiro Ferreira, foi baleado e morto a tiros na manhã desta quarta-feira (26), em Icoaraci, distrito de Belém. O caso oocrreu na rua São Francisco, com a passagem Afonso Pena, nas proximidades do hospital Abelardo Santos. Ele foi o segundo agente de segurança pública da Polícia Militar a sofrer um atentado em menos de 24 horas no Pará.

Segundo informações preliminares, dois homens a pé se aproximaram da vítima e desferiram vários disparos de arma de fogo contra o policial. Logo em seguida, um veículo Fiat Cronos de cor vermelha, e placa QVT-2H00, deu apoio na fuga dos suspeitos.

Homens a pé foram responsáveis pelo ataque (Igor Mota/ O Liberal)

Equipes do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM) seguiram ao local, para realizar o levantamento de informações. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e também está no local. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.