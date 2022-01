Carro que teria dado apoio em homicídio de PM em Icoaraci é localizado na estrada do Outeiro

Quase três horas após o assassinato do sargento da Polícia Militar, Luis Fernando Monteiro Ferreira, uma força-tarefa montada pelas autoridades policiais conseguiu localizar o carro Fiat Cronos de cor vermelha, e placa QVT-2H00, que deu apoio na fuga dos suspeitos. O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (26), no distrito de Icoaraci, em Belém.

O veículo foi encontrado na Estrada do Outeiro, em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A informação foi repassada pela Polícia Científica do Pará (PCP), que deverá realizar a perícia no veículo.

O sargento foi alvo de dois homens armados, na rua São Francisco, com a passagem Afonso Pena, nas proximidades do hospital Abelardo Santos. A dupla a pé, quando abordou a vítima. Logo após a ação criminosa, os dois receberam apoio do veículo Fiat Cronos, que pouco depois foi localizado. Ele foi o segundo agente de segurança pública da Polícia Militar a sofrer um atentado em menos de 24 horas no Pará.