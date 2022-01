Suspeito de envolvimento na morte de PM em Bragança morre durante intervenção policial

Um dos suspeitos de participar da execução do sargento da Polícia Militar, Milton Carlos Silva de Menezes, 41 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (26), durante intervenção policial, no município de Bragança, nordeste paraense. As equipes policiais realizavam buscas na tentativa de localizar os envolvidos quando foram surpreendidas pelo homem, identificado até o momento como “Orlandinho”.

VEJA MAIS

Ele se encontrava numa área de mata localizada entre os quilômetros 14 e 15, da BR-308, que liga a cidade de Bragança a Capanema. As informações são de Wualax Moura, da TV Caeté.

O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Diligências continuam sendo realizadas na região para localizar os outros criminosos.

Informações levantadas pela polícia local apontam para o fato de que "Orlandinho" tinha uma dívida com membros de uma facção criminosa que atua em Bragança, a qual seria quitada caso ele participasse da morte do PM.