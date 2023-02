Paraense morta nos EUA: Exército Americano lamenta perda; família pode receber apoio

O Exército americano, em nota enviada à redação integrada de O Liberal nesta quarta-feira (1º), lamentou a morte da paraense Anna Costa Porsborg, 22 anos, assassinada pelo “ficante fixo” Luís Akay, no dia 27 de dezembro de 2022. A instituição manifestou apoio à família da jovem. Apesar de o corpo de Anna ainda não ter sido encontrado, a militar ganhou um funeral simbólico organizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, na última quinta-feira (26). Na ocasião, a família recebeu o atestado de óbito de Anna. O tenente-coronel John Saporita, comandante do Batalhão de Retenção de Recrutamento da Guarda Nacional do Exército de Rhode Island, destacou a dedicação da jovem militar e expressou tristeza pela perda.

"Estamos profundamente tristes com a trágica perda da soldado Anna Costa Porsborg. Ela era uma valiosa companheira de equipe no início de sua carreira de serviço ao nosso estado e nação. Era uma jovem soldado dedicada e promissora que representava os valores de patriotismo, dever e serviço altruísta. Não há palavras suficientes para expressar nossa preocupação e simpatia por aqueles que sofrem. Nossos pensamentos e orações vão para seus colegas soldados, amigos e família", afirmou o comandante.

O Exército informou ainda que trabalha em estreita colaboração com o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles (LACSD), a principal agência que investiga o caso, para apurar as circunstâncias da morte de Anna.

Benefício de assistência

Além disso, o Exército Americano afirmou que pode oferecer benefícios e direitos aos familiares de soldados falecidos por meio do Oficial de Assistência a Baixas (CAO - na sigla em inglês).

"O CAO serve como ponto de contato entre o Exército e a Família. Como o Spc. Anna L. Costa Porsborg estava em status de serviço ativo como Soldado de Treinamento Individual Avançado em licença ordinária quando foi declarada morta, um CAO foi designado para seus familiares elegíveis. O CAO ajudará o parente mais próximo a resolver quaisquer reivindicações, incluindo a solicitação e recebimento de benefícios para sobreviventes e outros assuntos pessoais relacionados a seu ente querido", explicou a nota.

Assassino está preso

O assassino confesso de Anna, Luis Akay, está preso desde o dia 2 de janeiro. Ele chegou a fazer um acordo com a polícia americana para indicar o local onde o corpo da jovem estaria com o objetivo de pagar uma fiança para responder o processo em liberdade. No entanto, o corpo ainda não foi localizado no local indicado por ele, que é uma região montanhosa de difícil acesso. A fiança estabelecida totalizava $2 milhões de dólares, equivalente a quase R $10 milhões de reais. Sem pagamento, ele continua preso.